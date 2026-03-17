Naza Di Serio quedó expuesta en vivo al reaccionar al supuesto novio de Karina “La Princesita”

La periodista Naza Di Serio no pudo ocultar su gesto al ver al rugbier Mateo Carreras, vinculado a Karina La Princesita, y desató risas y complicidad en pleno programa en vivo.

Hoy 21:59

La televisión en vivo volvió a regalar un momento viral cuando Naza Di Serio no pudo disimular su reacción al ver las imágenes del supuesto nuevo romance de Karina La Princesita. Todo ocurrió durante un informe en el que se hablaba del vínculo de la artista con Mateo Carreras, jugador de Los Pumas.

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En medio de un clima distendido, el panel analizaba el presente sentimental de la cantante y compartía detalles del joven con quien habría sido vista en Miami: rugbier en el Top 14 de Francia, padre de una niña y con un perfil que despertó comentarios cómplices en el estudio. “Se los vio juntos mirando un partido de básquet… bastante cerca”, deslizaron, alimentando las versiones de romance.

Sin embargo, el foco se corrió rápidamente hacia Di Serio, quien no logró ocultar su gesto al observar las imágenes. Su expresión, una mezcla de sorpresa, aprobación y picardía, fue tan evidente que provocó risas inmediatas entre sus compañeras.

Lejos de dejar pasar el momento, el panel destacó la reacción con humor y complicidad. “Me gusta esta pareja” y “Aprobó, aprobó”, se escuchó decir en el estudio, dejando en claro que el rugbier superó con creces el “filtro” televisivo.