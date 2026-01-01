Conmoción en un camping de Termas: dos chicos tucumanos se ahogaron y uno está desaparecido

Los jóvenes, de 17 y 18 años respectivamente, oriundos de Ranchillos, se encontraban junto a sus familias cuando ingresaron al río y comenzaron a tener dificultades para salir.

Hoy 12:50

Un dramático episodio se registró este jueves 1 de enero en el camping municipal del Río en Termas, donde dos adolescentes oriundos de la provincia de Tucumán se ahogaron mientras se encontraban junto a sus familias celebrando la llegada del Año Nuevo.

De acuerdo con la información preliminar, se trata de dos chicos de 17 y 18 años, ambos domiciliados en la localidad de Ranchillos. En circunstancias que aún se investigan, los jóvenes ingresaron al río y comenzaron a tener dificultades para salir.

Personal de emergencia logró rescatar al adolescente de 17 años, quien fue trasladado de urgencia al hospital. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud, aunque permanece bajo atención médica.

En tanto, el joven de 18 años continúa desaparecido, por lo que se activó un intenso operativo de búsqueda. Según se informó desde Bomberos, las tareas incluyen un rastrillaje terrestre por la margen norte del río y una búsqueda superficial en el cauce, mediante kayak.

Las labores se desarrollan con extrema cautela y permanecen en el lugar efectivos de seguridad, rescatistas y familiares, a la espera de novedades.