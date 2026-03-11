Video | Pudo ser una tragedia: cayó en un pozo oculto por el agua y su moto quedó atrapada bajo tierra

Un joven motociclista vivió momentos de gran tensión este miércoles por la mañana luego de sufrir un accidente en la zona oeste de la ciudad Capital, cuando cayó en un pozo cubierto por agua estancada que no estaba señalizado. El hecho ocurrió en la intersección de calles Pedro León Gallo y Fortín, a pocos metros de avenida Lugones, en el barrio Libertad.

La víctima, identificada de apellido Orieta (27), se comunicó con el WhatsApp de las Noticias de Diario Panorama (385-5795000) para relatar lo sucedido y mostrar la situación que le tocó vivir.

Según explicó, circulaba a bordo de su motocicleta Honda XR 150 por calle Pedro León Gallo en sentido oeste-este. Al llegar al cruce con Fortín colocó el guiño para girar, pero al pasar por un sector cubierto de agua perdió el control del rodado.

En ese momento descubrió que debajo del agua había un profundo pozo que no contaba con señalización ni advertencias, por lo que terminó cayendo dentro de la cavidad.

“Sentía que me hundía. Logré salir del pozo, pero la moto quedó atrapada en la profundidad”, relató el joven. Envió imágenes del lugar donde se encuentra el rodado, aunque la profundidad del agujero impide visualizarlo.

El siniestro ocurrió minutos después de las 9.30 de la mañana. Si bien en un primer momento no sintió dolores, con el paso de las horas comenzó a presentar molestias en la muñeca izquierda, el hombro derecho y dolores musculares producto de la caída.

Alrededor de las 13, personal de la Policía de la provincia y Bomberos de la Policía montó un operativo en el lugar para intentar extraer el vehículo, con la participación de una grúa de gran porte.