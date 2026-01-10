En vivo: Independiente BBC va por su sexta victoria al hilo ante Fusión Riojana

El equipo santiagueño tendrá acción desde las 21:30, en un duelo clave para seguir escalando posiciones en la Liga Argentina.

Hoy 21:20

Independiente BBC tendrá una exigente prueba este fin de semana cuando visite a Fusión Riojana este domingo desde las 21:30, en La Rioja, por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. El conjunto santiagueño llega en alza, tras enderezar el rumbo luego de un inicio irregular y abrir el 2026 con una victoria en casa ante Estudiantes de Tucumán.

