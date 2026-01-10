Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 ENE 2026 | 27º
X
Somos Deporte

En vivo: Independiente BBC va por su sexta victoria al hilo ante Fusión Riojana

El equipo santiagueño tendrá acción desde las 21:30, en un duelo clave para seguir escalando posiciones en la Liga Argentina.

Hoy 21:20

Independiente BBC tendrá una exigente prueba este fin de semana cuando visite a Fusión Riojana este domingo desde las 21:30, en La Rioja, por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. El conjunto santiagueño llega en alza, tras enderezar el rumbo luego de un inicio irregular y abrir el 2026 con una victoria en casa ante Estudiantes de Tucumán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Liga Argentina de Básquet Independiente BBC

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En un verdadero partidazo, Barcelona le ganó al Real Madrid y se quedó con la Supercopa de España
  2. 2. Bº Huaico Hondo: intentó esquivar una moto, chocó un poste y casi termina dentro del canal
  3. 3. Un joven de 24 años murió desangrado tras ser brutalmente atacado en el interior provincial
  4. 4. Norma Fuentes dejó inaugurada una nueva edición de “Santiago es Tu Río” ante una multitud de familias
  5. 5. Central Argentino le ganó a Comercio en el Raúl Adolfo Seijas y jugará la Quinta Ronda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT