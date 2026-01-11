Ingresar
Un joven de 24 años murió desangrado tras ser brutalmente atacado en el interior provincial

Tras una ingesta de alcohol, se desató un violento enfrentamiento donde la víctima fue apuñalada y perdió la vida en el acto. El presunto autor se dio a la fuga y es intensamente buscado.

Hoy 11:45

Una noche de consumo de alcohol terminó en tragedia durante la madrugada de este domingo en el departamento Alberdi, donde un joven fue asesinado tras una fuerte discusión originada por viejas diferencias relacionadas con tierras.

El hecho ocurrió sobre ruta provincial 92, en la zona conocida como Garaje Cuatro Esquinas. Según las primeras actuaciones policiales y judiciales, un grupo de personas se encontraba bebiendo desde alrededor de las 22 del sábado.

Con el correr de las horas y bajo los efectos del alcohol, una discusión fue subiendo de tono hasta derivar en un violento enfrentamiento. En ese contexto, uno de los presentes extrajo un arma blanca y atacó a la víctima.

El joven, identificado como Alexis Pereyra, de 24 años, sufrió una herida de arma blanca que le provocó la muerte en el acto, tras desangrarse en el lugar.

El presunto autor del homicidio, de apellido Jaime, se dio a la fuga internándose en una zona montuosa y es intensamente buscado por la Policía.

En la investigación interviene personal de la Comisaría 18ª, junto a efectivos de Campo Gallo y de la División Homicidios y Delitos Complejos, bajo directivas del fiscal Miguel Ángel Torresi.

TEMAS Policía de Santiago del Estero Departamento Alberdi

