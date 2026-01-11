Bº Huaico Hondo: intentó esquivar una moto, chocó un poste y casi termina dentro del canal

El siniestro ocurrió este domingo, cuando un joven de 24 años perdió el control de un Chevrolet Cruze y terminó contra una columna de alumbrado público.

Hoy 11:00

Un siniestro vial con daños materiales se registró en la mañana de este domingo en el barrio Huaico Hondo, en la zona noroeste de la ciudad Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió alrededor de las 6.30, en la intersección de Avenida del Libertador (ex Aguirre Vieja) y 6º Pasaje, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N.º 9.

Según informaron fuentes policiales, un joven de 24 años conducía un automóvil Chevrolet Cruze y circulaba por la zona del canal en sentido norte a sur cuando, al girar hacia 6º Pasaje, intentó evitar la colisión con una motocicleta Honda CB Twister de 150 cc.

En esa maniobra, el conductor perdió el control del rodado e impactó contra un poste del alumbrado público ubicado a un costado de la calzada.

Tanto el conductor como su acompañante manifestaron no presentar lesiones, por lo que no fue necesaria la asistencia médica en el lugar.

Por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Malachevsky, trabajó personal de Automotores y Criminalística. Además, se ordenó que el vehículo sea entregado a su propietario, siempre que no existiera ningún impedimento legal.