En vivo: Quimsa quiere seguir de racha en la Liga Nacional en su visita a La Unión en Formosa

La Fusión tendrá acción desde las 21:30 con el objetivo de estirar su buen momento tras golear a San Lorenzo.

Hoy 21:25

Quimsa visitará a La Unión de Formosa con la intención de sostener su levantada en la Liga Nacional de Básquet, se miden desde las 21:30. El equipo dirigido por Leandro Ramella llega entonado luego de una sólida victoria como local ante San Lorenzo, a quien derrotó por 92 a 61 en el estadio Ciudad en el primer partido del año.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Nacional de Básquet

