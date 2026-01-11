Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 ENE 2026 | 27º
X
Somos Deporte

En vivo: River arranca el año con una prueba ante Millonarios de Colombia

El amistoso servirá como primer termómetro para el Millo de Gallardo con foco puesto en el dibujo táctico y en quién ocupará el costado izquierdo de la defensa.

Hoy 21:55
Juan Quinteros River Plate

Con la expectativa puesta no tanto en los nombres sino en el esquema táctico que pueda elegir Gallardo —si jugará con dos puntas, un enganche clásico o un tridente ofensivo—, el amistoso frente a Millonarios aparece como una primera señal de lo que puede ser el River 2026. En los trabajos tácticos y en los reducidos (sin 11 contra 11 en el River Camp), el entrenador priorizó probar movimientos y sociedades antes que repetir formaciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético River Plate Marcelo Gallardo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En un verdadero partidazo, Barcelona le ganó al Real Madrid y se quedó con la Supercopa de España
  2. 2. Bº Huaico Hondo: intentó esquivar una moto, chocó un poste y casi termina dentro del canal
  3. 3. Un joven de 24 años murió desangrado tras ser brutalmente atacado en el interior provincial
  4. 4. Norma Fuentes dejó inaugurada una nueva edición de “Santiago es Tu Río” ante una multitud de familias
  5. 5. Central Argentino le ganó a Comercio en el Raúl Adolfo Seijas y jugará la Quinta Ronda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT