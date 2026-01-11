En vivo: River arranca el año con una prueba ante Millonarios de Colombia

El amistoso servirá como primer termómetro para el Millo de Gallardo con foco puesto en el dibujo táctico y en quién ocupará el costado izquierdo de la defensa.
Con la expectativa puesta no tanto en los nombres sino en el esquema táctico que pueda elegir Gallardo —si jugará con dos puntas, un enganche clásico o un tridente ofensivo—, el amistoso frente a Millonarios aparece como una primera señal de lo que puede ser el River 2026. En los trabajos tácticos y en los reducidos (sin 11 contra 11 en el River Camp), el entrenador priorizó probar movimientos y sociedades antes que repetir formaciones.
