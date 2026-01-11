“Todo empezó por Vicuña”: Laurita Fernández reveló el inesperado origen de su nuevo romance

La actriz rompió el silencio sobre su presente amoroso y sorprendió al contar quién fue el “responsable” del flechazo.

Hoy 19:56

Laurita Fernández evitó durante meses hablar de su vida sentimental hasta que una imagen lo cambió todo: su presencia en el recital de Shakira, acompañada por un hombre desconocido para el mundo del espectáculo.

Con el correr de los días, ese misterio empezó a despejarse. Se trataba de Matías Busquet, polista y ajeno al ambiente artístico. Finalmente, en plena temporada teatral en Mar del Plata, ella terminó blanqueando este nuevo capítulo personal.

La confirmación llegó en Almorzando con Juana (elterce), donde la actriz no esquivó el tema. “Lo estoy conociendo… Estamos hace un par de meses, se sostiene la cosa”, contó.

El dato que más llamó la atención fue el inesperado rol de un colega en esta historia: “Él vino a verme a una función, fue culpa de (Benjamín) Vicuña”.

Laurita explicó cómo se dio ese primer acercamiento. “Se ve que habían jugado juntos y lo invitó a ver una obra que estábamos haciendo juntos, El método Grönholm. Me había mandado un mensaje que desestimé, me hice la linda, y después nos volvimos a cruzar en una carrera solidaria el año pasado”, relató.

El reencuentro fue clave. “Me volvió a mandar un mensaje y le contesté. Fue la primera vez que salí a conocer a alguien de quien no tenía referencias de ningún lado, de nada. Me pareció interesante que no fuera del medio, que no hiciera lo mismo que yo… Entonces, estoy en esa etapa de conocerlo”, explicó.

El clima distendido del programa sumó un momento de humor cuando Martín Bossi, compañero de Laurita en La cena de los tontos, aportó una anécdota inesperada. “Quiero contar una intimidad, él es un romántico. El otro día la vino a buscar en caballo, la esperó a Lau así, vestido de polista, y ella salió porque ahora es María Vázquez”, lanzó, provocando carcajadas en la mesa.

Lejos de incomodarse, la actriz profundizó sobre cómo atraviesa esta etapa: “Yo siempre me conocí con la gente puertas adentro, pero esta vez fue distinto. Yo me iba de temporada y había una cuestión de si realmente nos queríamos conocer”. Y agregó: “Dijimos que íbamos a disfrutar planes como cualquier chico y chica que quieren salir, porque se vuelve un plomo hacerlo puertas adentro”.

Sin dramatizar la exposición, reconoció lo difícil que es sostener la privacidad. “Yo no tengo que darle explicaciones a nadie, pero fue raro estar conociendo a alguien y que se sepa”, admitió. Bossi cerró la idea con una chicana que ya es parte del anecdotario: “Fueron a ver a Shakira”.