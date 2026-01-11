Encontraron un cuerpo con seis balazos en un descampado de Florencio Varela

La víctima permanece sin identificar. El hallazgo se produjo en un sector de difícil acceso.

Hoy 21:01

Un hombre de unos 50 años fue encontrado asesinado de seis balazos en una zona rural de la localidad bonaerense de Florencio Varela.

El macabro hallazgo del cuerpo ocurrió en la tarde del sábado en las calles Paisandú y Homberg, en el barrio Santa Rosa, luego de que vecinos denunciaron un fuerte olor en el lugar.

Los policías se acercaron al lugar y constataron la presencia del cadáver de un hombre. La víctima estaba debajo de unos arbustos, en un lugar de difícil acceso. Por el estado de putrefacción, estimaron que llevaba varios días sin vida.

En ese sentido, fuentes de la investigación indicaron que hasta el momento no pudo ser identificado. Detallaron que llevaba un aro, estaba “bien vestido” y el pelo teñido, pero que no era conocido en el barrio.

También detallaron que al costado del cuerpo fue encontrado un puñal, que aparentemente pertenecería al hombre.

Las primeras pericias confirmaron que la víctima presentaba seis orificios de bala de arma de fuego, todos en la espalda y sin registro de salida.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó en manos del fiscal Darío Provisionato, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 descentralizada de Florencio Varela, con intervención de la Comisaría Primera de la localidad, que trabaja para establecer la identidad del fallecido y las circunstancias del crimen.

En el lugar realizaron las primeras pericias y preservaron la escena para el trabajo de Policía Científica. El hecho genera fuerte preocupación entre los vecinos del barrio Santa Rosa, donde se desplegó un importante operativo policial.

En paralelo, hubo chequeos de paraderos en Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y Almirante Brown, aunque no hay denuncias de personas desaparecidas que coincidieran con las características del hombre. “No había nadie que lo estuviera buscando”, explicaron fuentes policiales.

Una de las hipótesis que se maneja es que el crimen podría estar vinculado a un ajuste de cuentas. “Se trata de un homicidio y el fiscal está tratando de determinar de dónde era y quién es el hombre”, señaló otro investigador.