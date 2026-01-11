Tres rugbiers detenidos en Pinamar por agredir a jóvenes en la calle

El episodio ocurrió en Ostende durante la madrugada. Uno de los aprehendidos es menor de edad.

Hoy 21:25

El 18 de enero de 2020, Fernando Báez Sosa fue asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche de Villa Gesell: lo mataron a golpes y sus asesinos hoy están presos y condenados. Cuando faltan apenas siete días para que se cumpla otro trágico aniversario del crimen del estudiante de abogacía, otra vez hay rugbiers involucrados en una golpiza en la Costa Atlántica.

En esta oportunidad fue en la localidad de Ostende, partido de Pinamar: tres jugadores del Ure Cure Rugby Club de Río Cuarto, Córdoba, uno de ellos, incluso, integrante del seleccionado juvenil de la provincia; fueron detenidos en las últimas horas acusados de haberle dado una paliza a tres jóvenes santafesinos la madrugada de este domingo cuando iban todos juntos a bailar al boliche Boutique.

Según pudo saber Infobae, los detenidos por la Comisaría 2ª de Pinamar fueron identificados como Karim “Pocha” Safadi, Agustín García y M.C.C., de 18 y 17 años, respectivamente. Safadi alcanzó la mayoría de edad justamente este sábado 10 de enero y en 2025 fue parte del M17 de los Doguitos, una de las categorías juveniles de la Unión Cordobesa de Rugby (UCR).

Fuentes del caso dijeron a este medio que el menor fue entregado a sus padres luego de que interviniera la fiscalía de responsabilidad juvenil N°1 y, seguramente, por el monto de la pena -que es muy bajo- será sobreseído.

Mientras que los dos mayores fueron imputados por lesiones leves en la causa que investiga la UFI N°5 de Pinamar, a cargo de la fiscal Sergio García, quien pidió la detención formal y esperaba esta tarde la respuesta de la Justicia de Garantías.

En base a lo que pudo reconstruir este medio de fuentes de la investigación, tanto los chicos santafesinos como los cordobeses compartían el mismo complejo de departamentos.

“Incluso, los cordobeses y los santafesinos hicieron la ‘previa’ juntos, pero el dueño los echó del lugar porque tenían la música fuerte. Y todos juntos se fueron caminando hacia el boliche Boutique", ampliaron.

Siete cuadras antes de llegar a bailar, y ya bastante bebidos, un insólito hecho derivó en la pelea. Fue en Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, a poco menos de 10 cuadras del muelle de Pinamar.

“Según dijeron, a los cordobeses si les tocás el pelo de una determinada manera tienen que pelearse. Y uno de los santafesinos le tocó el pelo a un rugbier, se desconocieron y comenzaron a los golpes”, detallaron el motivo de gresca.

Eso generó la intervención inmediata de personal policial luego de un llamado al sistema de emergencias 911. Al arribar al lugar, agentes de la Estación de Policía Comunal Pinamar II – Ostende, en conjunto con personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) que se encontraba afectado al Operativo Sol 2026, lograron reducir y aprehender a tres de los involucrados en la agresión.

"Los acusados integraban un grupo numeroso de jóvenes, quienes increparon y atacaron a golpes a las víctimas en plena vía pública, provocándoles hematomas y contusiones", detallaron.

Los heridos son tres jóvenes santafesinos, oriundos de Casilda, de 18, 19 y 20 años, quienes recibieron asistencia médica por “hematomas y contusiones varias”. Uno de ellos, incluso, fue derivado al hospital de Pinamar, donde le hicieron las curaciones y le dieron el alta.

Pero, como los tres acusados están de vacaciones junto a un grupo de jóvenes, como lo muestra la foto que encabeza esta nota y que fue posteada en una de las cuentas de Instagram de uno de los detenidos con motivo del cumpleaños de Safadi; el fiscal pidió que se identificara al resto de los chicos que estaban en el departamento donde vacacionaban los sospechosos.

El episodio se dio en el marco del refuerzo de seguridad dispuesto durante la temporada de verano por el Operativo Sol 2026, con presencia permanente de fuerzas especiales en zonas de alta circulación nocturna, como parte de los dispositivos de prevención implementados en el distrito de Pinamar.