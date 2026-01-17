En vivo: Olímpico recibe a San Martín de Corrientes en el Vicente Rosales por la Liga Nacional

El Negro buscará seguir por la buena senda este domingo ante el equipo correntino, en un duelo clave por una nueva fecha de la Liga Nacional.

Hoy 18:10

Olímpico de La Banda enfrentará este domingo desde las 21.30 a San Martín de Corrientes en el Estadio Vicente Rosales, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol. El encuentro contará con el arbitraje de Alejandro Chiti, Alberto Ponzo y Andrés Barbarini, y será transmitido en vivo por Basquetpass.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Negro llega entonado tras el triunfo como local ante Regatas Corrientes por 72 a 65, con una destacada actuación de José Ascanio, autor de 20 puntos. Ese resultado le permitió al equipo de Martín Villagrán conseguir dos victorias consecutivas por primera vez en la temporada, alcanzando un récord de 8 triunfos y 12 derrotas.

En la previa del compromiso, José Ascanio analizó el presente del equipo y marcó el camino a seguir:

“Venimos en ascenso; el hecho de no haber podido ganar dos partidos seguidos hasta ahora nos obligó a seguir trabajando con humildad y a mantener ese perfil de obrero, enfocados en las pequeñas cosas para sumar victorias. Somos un equipo relativamente joven y tenemos que aprovechar esa ventaja, siendo intensos durante los 40 minutos”, expresó el ala pivote venezolano.

Por su parte, San Martín llegará a La Banda luego de caer como local ante Racing de Chivilcoy por 90 a 86. El conjunto dirigido por Andrés Revidatti se ubica en el puesto 13 de la tabla, con un balance de 8 victorias y 9 derrotas, y buscará recuperarse en un compromiso exigente fuera de casa.

El cruce entre bandeños y correntinos aparece como una buena medida para ambos en la continuidad del campeonato, con Olímpico intentando ratificar su levantada y San Martín necesitado de volver al triunfo para no perder terreno en la tabla.