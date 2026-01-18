Rápido accionar policial permitió recuperar bienes robados en el Hogar El Refugio de Añatuya

Efectivos de la Comisaría 41 y la Brigada de Investigaciones lograron esclarecer el hecho, recuperar los elementos sustraídos y detener al presunto autor tras tareas investigativas.

En un rápido accionar policial, efectivos de la Comisaría 41 y personal de la Brigada de Investigaciones lograron esclarecer el robo sufrido por el hogar El Refugio "Madre Teresa de Calcuta", perteneciente a la Asociación Civil Haciendo Caminos.

El operativo culminó con la recuperación de los elementos sustraídos y la detención del presunto autor.

El hecho fue denunciado este domingo por la directora de la institución, Graciela Carrión, quien relató que durante la mañana delincuentes ingresaron al predio ubicado en la intersección de las calles Francisco de Aguirre y Aristóbulo del Valle. Del lugar se llevaron una mesa plástica negra y una bicicleta roja. Como detalle inusual, el autor del hecho dejó olvidada una caja de sopas instantáneas sobre las rejas del refugio.

Aunque inicialmente las sospechas de algunos testigos apuntaban a otro individuo, el relevamiento de cámaras de seguridad de las inmediaciones pertenecientes a una familia vecina fue clave para dar un giro a la causa. Las imágenes permitieron identificar al verdadero responsable: Andrés Ruiz, de 28 años, conocido como "Ciruja".

Al momento de su identificación, Ruiz ya se encontraba demorado en la Alcaidía de la Departamental 13 por otros motivos. Al verificar que las prendas de vestir que llevaba puestas coincidían con las registradas en los videos del robo, se procedió a profundizar la investigación.

Bajo las directivas de la fiscal de turno, Dra. Florencia Garzón, la policía logró establecer que los elementos habían sido comercializados en un domicilio del barrio La Merced. Tras la intervención policial, el comprador hizo entrega voluntaria de la mesa y la bicicleta.

La Justicia dispuso que Ruiz quede en calidad de aprehendido, el secuestro de sus vestimentas y la incorporación de las pruebas fílmicas a la causa para su posterior elevación a la unidad fiscal.