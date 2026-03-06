Brutal ataque en La Banda: un joven fue apuñalado durante un intento de robo en su vivienda

La víctima, de 27 años, fue sometida a una cirugía de urgencia en el Hospital Regional tras recibir una profunda puñalada en la espalda. La Fiscalía y la Policía buscan a los tres agresores que escaparon del lugar.

Hoy 06:43

Un violento intento de robo ocurrido a plena luz del día en el barrio Paraíso de la ciudad de La Banda dejó a un joven de 27 años gravemente herido, luego de ser atacado con un arma blanca por delincuentes que habrían ingresado a su vivienda con fines de robo.

La víctima fue identificada como Roberto Yanacón, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde fue sometido a una intervención quirúrgica y al cierre de la jornada peleaba por su vida, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió cerca de las 7:40 de la mañana en una vivienda ubicada sobre Calle 11, a la altura de la Manzana 34, cuando el joven se encontraba descansando en su domicilio. En ese momento, escuchó ruidos provenientes del fondo de la propiedad, por lo que salió a verificar qué sucedía.

Al llegar al patio, se encontró con tres sujetos que habrían ingresado al inmueble con aparentes fines de robo. Según el relato posterior de la víctima, se produjo un violento forcejeo con uno de los intrusos, momento en el que otro de los atacantes lo apuñaló por la espalda con un elemento corto punzante.

La agresión fue de tal gravedad que el arma quedó incrustada en la zona de la columna, provocando que el joven cayera al suelo inconsciente, mientras los delincuentes se daban a la fuga.

La dramática escena fue descubierta por su madre, Carolina del Valle Luna (50), quien escuchó ruidos en el patio y al salir encontró a su hijo tendido en el suelo con un cuchillo clavado en la espalda.

De inmediato, junto a su esposo Aníbal Roberto Yanacón, trasladaron al joven en un vehículo particular hasta el Centro Integral de Salud Banda, donde fue examinado por el doctor Santiago Martínez y posteriormente derivado de urgencia al Hospital Regional.

En el centro de salud capitalino, médicos traumatólogos y cirujanos confirmaron que presentaba heridas en el tórax posterior y en el cuello, además del arma incrustada en la zona de la columna, por lo que debió ser ingresado de inmediato al quirófano para la extracción del cuchillo.

La causa es investigada por el fiscal de turno, Dr. Nicolás Santillán, quien dispuso la intervención de Criminalística, el secuestro del arma blanca y la realización de pericias en la vivienda, además de entrevistas a testigos, relevamiento vecinal y análisis de cámaras de seguridad.

En la investigación también interviene personal del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos, cuyos detectives continúan trabajando para identificar a los agresores.