La Municipalidad colocó y renovó más de 360 luminarias LED en distintos barrios

Los trabajos se realizaron durante las primeras semanas del año en el marco del plan de mejora del alumbrado público.

Hoy 22:05

La Dirección de Electricidad de la Municipalidad de la Capital continúa avanzando con el plan de mejora del alumbrado público mediante la colocación y renovación de luminarias LED en distintos sectores de la ciudad

Durante las primeras semanas del año, se instalaron y reemplazaron más de 360 artefactos.

Las tareas se concentraron en la primera quincena de enero en calles de los barrios Saint Germés, John Kennedy y Borges. En ese marco, se realizaron trabajos en Victoria de Ocampo y avenida Colón del Saint Germés; en Juan Alberdi, entre calle 4 y Antonio Tula Tolosa, del barrio John Kennedy; y en Andronico Gil Rojas, entre Dr. Abdala Auad y Guillermo Miguel, del Borges.

Asimismo, el personal municipal efectuó reemplazos de luminarias en Esteban Maradona, entre Yunes y Houssay, del barrio Siglo XXI; en el monoblock de Mejía de Mirabal y Leopoldo Ávila; en Pedro González y Mario Rodríguez; en Hermanos Dimitri esquina Reconquista; en Néstor Córdoba, entre Luis Barrio y Abel Iturbe; y en Luis Barrio esquina Mario Rodríguez, en el barrio Ejército Argentino.

De la misma manera, se trabajó en la renovación del alumbrado en Pablo Splinder, entre avenida del Libertador y Teodoro Feis, del barrio Jorge Newbery.

Durante este período, la dependencia completó el reemplazo de artefactos en los barrios Saint Germés, Almirante Brown, Borges, John Kennedy, Ejército Argentino y Nueva Costanera, reforzando la iluminación y mejorando la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

