Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ENE 2026 | 24º
X
Somos Deporte

Quimsa sumó otro triunfo en la Liga Femenina ante Fusión Riojana

En el estadio Ciudad las santiagueñas se impusieron 77 a 48 con la destacada actuación de Lorena Campos autora de 15 puntos.

Hoy 22:40
Quimsa Fusión Riojana

Quimsa volvió a mostrar su solidez y derrotó con autoridad a Fusión Riojana por 77 a 48, para mantenerse invicto en la Liga Femenina. Las santiagueñas dominaron el juego de principio a fin y ratificaron su buen momento colectivo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Triples de Acevedo y Ortíz le dieron un mejor comienzo a la visita, las dueñas de casa respondieron con Campos y Della Rosa. Tras un pasaje parejo con Paoli y Ortiz como destacadas, llegaron los triples desde el banco con Leguizamón e Iturre para que las santiagueñas se adelanten 22 a 18.

Las dirigidas por Brao ampliaron la brecha gracias a Campos y Molina, del otro lado Ortiz fue la encargada de sumar, rumbo al entretiempo firme Quimsa repartiendo sus puntos para el 40 a 25.

Tiros de Campos y Gramajo siguieron aumentando la ventaja para las dueñas de casa, en Fusión Riojana momentos de Velázquez y Fessia pero no mucho más que destacar ante un rival que siguió castigando con Iturre y Macció para el 66 a 31.
En el epílogo no cambió la historia, las riojanas pudieron descontar gracias a triples de Martínez y Barros pero Quimsa calmó las aguas con Saravia a distancia  para decretar la victoria por 77 a 48. Lorena Campos con 15 y Lara Gramajo con 12 se destacaron, en el otro lado 12 de Florencia Ortíz.

Quimsa será local el viernes ante Bochas y Fusión Riojana recibirá a Hindú

TEMAS Asociación Atlética Quimsa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Ha sido la peor reacción, estoy arrepentida”: habló la abogada santiagueña filmada mientras hacía gestos racistas en Brasil
  2. 2. Ya llueve en Santiago y rige alerta naranja por tormentas durante toda la noche
  3. 3. Boca cerró la pretemporada con una buena victoria ante Olimpia
  4. 4. Sarmiento luchó, pero Lanús fue contundente y le puso fin a la ilusión en la Copa Argentina
  5. 5. Le revisó el celular a su pareja y se desató el caos: lo apuñaló por un “Me Gusta” en Facebook
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT