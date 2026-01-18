Quimsa sumó otro triunfo en la Liga Femenina ante Fusión Riojana

En el estadio Ciudad las santiagueñas se impusieron 77 a 48 con la destacada actuación de Lorena Campos autora de 15 puntos.

Hoy 22:40

Quimsa volvió a mostrar su solidez y derrotó con autoridad a Fusión Riojana por 77 a 48, para mantenerse invicto en la Liga Femenina. Las santiagueñas dominaron el juego de principio a fin y ratificaron su buen momento colectivo.

Triples de Acevedo y Ortíz le dieron un mejor comienzo a la visita, las dueñas de casa respondieron con Campos y Della Rosa. Tras un pasaje parejo con Paoli y Ortiz como destacadas, llegaron los triples desde el banco con Leguizamón e Iturre para que las santiagueñas se adelanten 22 a 18.

Las dirigidas por Brao ampliaron la brecha gracias a Campos y Molina, del otro lado Ortiz fue la encargada de sumar, rumbo al entretiempo firme Quimsa repartiendo sus puntos para el 40 a 25.

Tiros de Campos y Gramajo siguieron aumentando la ventaja para las dueñas de casa, en Fusión Riojana momentos de Velázquez y Fessia pero no mucho más que destacar ante un rival que siguió castigando con Iturre y Macció para el 66 a 31.

En el epílogo no cambió la historia, las riojanas pudieron descontar gracias a triples de Martínez y Barros pero Quimsa calmó las aguas con Saravia a distancia para decretar la victoria por 77 a 48. Lorena Campos con 15 y Lara Gramajo con 12 se destacaron, en el otro lado 12 de Florencia Ortíz.

Quimsa será local el viernes ante Bochas y Fusión Riojana recibirá a Hindú