Policiales

Añatuya: detienen a un hombre con amplio historial delictivo tras un violento asalto

Vecinos del barrio La Merced expresaron su alivio tras la detención de un hombre con antecedentes delictivos y reincidencia comprobada.

Hoy 18:30

La ciudad de Añatuya fue escenario de un nuevo episodio delictivo que generó preocupación entre los vecinos del barrio La Merced. Esta mañana, la policía detuvo a un hombre de 28 años con amplio historial delictivo tras protagonizar un violento asalto a mano armada.

Según informó la Departamental 13, alrededor de las 7:00, el sospechoso interceptó a un joven de 18 años en la intersección de las calles José Ingenieros y Borges. La víctima declaró que fue amenazada con un arma blanca y despojada de sus pertenencias.

Gracias a la rápida denuncia de la víctima, el personal policial desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar y detener al hombre en la calle Padre Suárez, a pocos minutos del hecho.

Al momento de su captura, las autoridades constataron que el detenido contaba con pedido de aprehensión vigente por hechos anteriores, lo que evidencia su reincidencia y el desafío que representa para la seguridad local.

Tras las diligencias correspondientes, el hombre quedó alojado en la comisaría local a disposición de la Justicia. Vecinos y autoridades destacaron la importancia de que se tomen medidas efectivas que garanticen la seguridad y prevengan nuevos episodios delictivos en la zona.

