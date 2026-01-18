Ingresar
“Como sonámbula”: Wanda Nara reveló su curioso hábito nocturno y sorprendió en MasterChef Celebrity

La conductora contó que suele levantarse dormida para comer snacks de madrugada y que muchas veces no recuerda haberlo hecho, al punto de descubrirlo recién al revisar las cámaras de su casa.

Hoy 18:47

Wanda Nara sorprendió al compartir una faceta poco conocida de sus hábitos nocturnos: “Como sonámbula”. En un especial de MasterChef Celebrity (Telefe), la conductora relató una de sus particularidades a la hora de dormir y, como muchas personas, contó que dormida puede tomar un snack de madrugada.

La animadora confesó que suele levantarse de noche y comer sin darse cuenta, describiendo auténticos episodios de comer dormida. “Soy muy sonámbula”, admitió, mostrando naturalidad al relatar sus experiencias.

Al ser consultada sobre cómo se organizaba con sus comidas para evitar que alguien más en su familia numerosa la comiese, terminó sincerándose: “Un postre que me llevo de acá en una pausa, por ejemplo, le pongo un cartel de ”no tocar". A la noche me comen todo y yo capaz me levanto dormida y digo: ‘Tomo mi pedacito de torta, ahora es el momento, se durmieron todos, lo voy a comer’. Abro y no está”.

Durante el diálogo, Damián Betular intervino con humor para distinguir si este comportamiento era consciente o propio del sueño. “¿Comés sonámbula o consciente?”, preguntó. A lo que Wanda respondió sin dudar: “No, como sonámbula. No me doy cuenta, te lo juro”.

La empresaria enfatizó que ni siquiera al día siguiente recuerda haberlo hecho: “Capaz estoy tan dormida que al otro día me pregunto y digo: ‘No me lo comí’. Después busco las cámaras de mi casa y me veo a mí comiendo”.

Sobre los alimentos que elige en estas ocasiones, detalló: “Tengo siempre algún paquete de papas fritas”. Además, contó que siempre tiene una torta para tentarse con algo dulce: “La guardo en el horno”.

