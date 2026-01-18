Ingresar
A cinco años del histórico ascenso de Güemes a la Primera Nacional

Un 18 de enero, pero de 2021, el Gaucho escribió una de las páginas más gloriosas de su historia al lograr el ascenso a la segunda categoría tras vencer por penales a Villa Mitre de Bahía Blanca en Córdoba.

Un día como hoy, hace cinco años, el Gaucho alcanzó un hito inolvidable que marcó un antes y un después en la vida del club. En una definición cargada de nervios, emoción y esperanza, Güemes se impuso desde los doce pasos ante Villa Mitre, sellando su llegada a la segunda categoría del fútbol argentino y desatando una fiesta eterna para su gente.

La serie de penales tuvo como protagonista final a De Souza, quien convirtió el disparo decisivo que desató el festejo en Córdoba y en cada rincón de Santiago del Estero. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas se fundieron en un abrazo interminable, conscientes de que estaban viviendo un momento histórico para la institución azulgrana.

Cinco años después, el ascenso de Güemes a la Primera Nacional sigue vivo en la memoria colectiva del pueblo gaucho, como símbolo de esfuerzo, identidad y orgullo, y como uno de los logros más importantes en la rica historia del club santiagueño.

