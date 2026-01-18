Multitudinario fin de semana de actividades gratuitas en “Santiago es tu Río”

Vecinos y turistas disfrutaron de actividades deportivas, propuestas recreativas y espectáculos gratuitos a orillas del río Dulce.

Hoy 22:00

Durante el fin de semana, el predio de Santiago es tu Río volvió a ser punto de encuentro para numerosas familias y grupos de amigos que se acercaron a disfrutar de las actividades libres y gratuitas organizadas a orillas del río Dulce.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En esta oportunidad, se desarrollaron partidos de fútbol, vóley, cesto, rugby, handball, newcom y básquet de arena. Uno de los momentos destacados fue la presentación especial de “Los Tatú”, el equipo de rugby inclusivo de Santiago del Estero, que recibió el reconocimiento del público presente.

Entre las principales atracciones también se destacaron la carpa de artesanos y emprendedores, junto al patio de comidas ampliado y renovado y el sector de food trucks, que ofrecieron variadas opciones gastronómicas para todas las edades.

Además, como cada fin de semana, hubo música en vivo, carpas tecnológicas con juegos de realidad virtual, muros para escalar, clases de baile y múltiples propuestas recreativas que convocaron a vecinos de toda la ciudad.

El espacio continúa consolidándose como una alternativa gratuita y familiar para disfrutar del deporte, la recreación y la cultura al aire libre.