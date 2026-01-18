Cruz Azul va por Sebastián Villa para que sea compañero de ataque de Miguel Borja

La Máquina abrió conversaciones por el extremo colombiano, que no seguirá en Independiente Rivadavia más allá de tener contrato. Semanas atrás había cerrado la contratación del Colibrí, libre desde River.

18/01/2026

Siguen pasando las semanas, la pelota volvió a rodar en el fútbol argentino y lo único que se sabe en torno a la situación de Sebastián Villa son los rumores que surgieron desde Brasil y Arabia Saudita, además de su deseo frustrado de jugar en River. Su futuro sigue entre signos de interrogación, aunque esto podría cambiar, ya que un pretendiente del exterior abrió conversaciones para que sea nuevo refuerzo y sacudir el mercado.

Al haber liberado un cupo de extranjero, Cruz Azul hará un intento por el delantero colombiano, que no continuará en Independiente Rivadavia pese a tener contrato hasta diciembre próximo y ser una figura irremplazable para el técnico Alfredo Berti.

Su marcha de Mendoza, sin embargo, resulta bastante engorrosa: el presidente Daniel Vila pretende cerca de 12 millones de dólares para dejarlo ir. Esa cifra elevada hizo que las charlas con el presidente Stefano Di Carlo no llegaran a buen puerto por “diferencias insalvables” y que Santos, que le buscaba otro acompañante a Neymar tras darle la bienvenida a Gabriel Barbosa, se bajara de la pelea luego de que rechazaran la primera oferta de cinco millones de dólares.

La idea de la Máquina es que Villa, desequilibrante, de gran pegada y con facilidad para el gol y la asistencia, pueda compartir el frente de ataque con su compatriota Miguel Borja, quien llegó libre desde el Millonario por no estar en los planes de Marcelo Gallardo para el 2026, pero todavía no firmó su contrato ni fue presentado en sociedad. El Colibrí ya entrena bajo las órdenes de Nicolás Larcamón y espera el OK para poder saltar a la cancha.

Por el momento, el interés de Cruz Azul por el ex Boca no se tradujo en una propuesta formal. La dirigencia se comunicó con su entorno para saber si tiene el deseo de emigrar al fútbol mexicano. El delantero días atrás reveló que tiene “muchas llamadas” y que busca un equipo importante que le permita “volver a la Selección Colombia” y pelear por un lugar en la lista definitiva para el Mundial 2026.