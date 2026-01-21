Daniel Vila desmintió una cifra millonaria por Sebastián Villa en Independiente Rivadavia

El presidente de la Lepra aseguró que nunca pidió 12 millones de dólares y explicó por qué el colombiano aún no se reincorporó al plantel.

Hoy 15:41

Con el mercado de pases del fútbol argentino cerca de su cierre tras la extensión otorgada por la AFA, el futuro de Sebastián Villa continúa siendo una de las grandes incógnitas. En ese contexto, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, salió a aclarar la situación del delantero colombiano y negó de manera tajante haber solicitado 12 millones de dólares por su pase.

El mandatario explicó que hubo muchas versiones falsas alrededor del jugador y apuntó especialmente a lo que se generó en redes sociales. “Hubo mucho manoseo en redes y por eso le dijimos que no volviera a la Argentina y se quedara en Colombia hasta tener más claro su futuro”, sostuvo Vila, mientras Villa todavía no se reincorporó al equipo mendocino, que ya volvió a la competencia oficial con su triunfo ante Estudiantes de Buenos Aires por Copa Argentina.

En relación al interés de River, Vila confirmó que existieron charlas, aunque remarcó que nunca se manejaron cifras desmedidas. “Nunca existió lo de los 12 millones de dólares, fue algo que se instaló en redes. No sé por qué, esa cifra nunca existió”, enfatizó el presidente de la Lepra, desmintiendo una de las versiones más repetidas del mercado.

Además, detalló que las negociaciones con el Millonario se diluyeron en la etapa final. “Sí hubo conversaciones con River, pero al último minuto, después de varias semanas de análisis, decidieron no avanzar y ahí terminamos”, completó Vila, mientras el futuro de Sebastián Villa sigue sin definición a pocos días del cierre del libro de pases.