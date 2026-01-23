Emma Stone, la persona más joven en alcanzar siete nominaciones al Oscar

La actriz suma un nuevo reconocimiento por su papel en ‘Bugonia’, consolidando su estatus como una de las figuras más premiadas de Hollywood.

Hoy 07:11

Emma Stone no es ajena al éxito: a sus 37 años, la actriz acumula 113 premios y más de 280 nominaciones en su carrera, incluyendo los Academy Awards, BAFTA y Critics Choice. Su talento y versatilidad la han convertido en una de las artistas más destacadas de su generación.

Recientemente, Stone logró su séptima nominación al Oscar, esta vez por Mejor Actriz gracias a su trabajo en ‘Bugonia’, dirigida por Yorgos Lanthimos. La actriz ya había sido galardonada con la estatuilla por ‘La ciudad de las estrellas: La La Land’ y ‘Pobres criaturas’, aunque mantener su invicto en esta ocasión se presenta como un desafío.

Además, ‘Bugonia’ recibió cuatro nominaciones, incluyendo la de Mejor Película, lo que reafirma la efectividad de la dupla Stone-Lanthimos, considerada por muchos como una de las colaboraciones más exitosas de la historia reciente del cine. Para Stone, esta es la tercera nominación bajo la dirección del cineasta griego, tras las obtenidas por ‘La favorita’ y ‘Pobres criaturas’.

De las siete nominaciones que acumula, cinco son como actriz —por ‘Bugonia’, ‘Pobres criaturas’, ‘La favorita’, ‘La La Land’ y ‘Birdman o (la inesperada virtud de la ignorancia)’— y dos como productora (‘Pobres criaturas’ y ahora ‘Bugonia’). Con ello, Stone se convierte en la persona más joven de la historia en alcanzar siete nominaciones al Oscar.

El éxito de la actriz también resalta el talento de Yorgos Lanthimos, cuya filmografía incluye seis obras con nominaciones o premios en los Oscar. El impacto de ‘Bugonia’ evidencia la presencia internacional del director griego, que continúa consolidándose como uno de los cineastas europeos contemporáneos más influyentes y reconocidos en Hollywood.