En vivo: Rosario Central recibe a Belgrano en el arranque del Torneo Apertura 2026

El Canalla y el Pirata se medirán este sábado desde las 22.00 en el Gigante de Arroyito, por la fecha 1.

Hoy 23:40

Rosario Central y Belgrano protagonizarán uno de los platos fuertes de la primera jornada del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará este sábado a partir de las 22.00 en el Estadio Gigante de Arroyito, con dos equipos que llegan con expectativas altas y objetivos ambiciosos para la temporada.

