El tenso cruce entre el Cholo Simeone y un periodista: "¿En serio me estás preguntando eso?"

Hoy 12:09

Diego Simeone protagonizó un llamativo cruce con un periodista que le consultó cuáles eran los motivos para seguir creyendo en Julián Álvarez, en medio de su sequía goleadora. “¿En serio me estás preguntando eso?”, respondió el entrenador en la conferencia de prensa que brindó este sábado, dejando en claro su postura.

El delantero del Atlético de Madrid atraviesa una racha de siete partidos sin convertir y quedó a uno de igualar su peor sequía en el fútbol europeo, registrada entre marzo y abril de 2024 cuando vestía la camiseta del Manchester City. Su último gol fue el 9 de diciembre, en el triunfo 3-2 como visitante ante PSV por la Champions League.

Luego del gesto de sorpresa, el Cholo fue contundente y volvió a respaldar al atacante argentino. “Julián se cree por sí solo. Por el nombre, la jerarquía y la trayectoria que tiene”, afirmó, destacando la categoría del ex River pese al momento adverso.

El conjunto colchonero recibirá a Mallorca este domingo desde las 10, por la 21ª fecha de La Liga. Allí, Álvarez buscará cortar la racha y aportar para un Atlético que comparte el tercer puesto con Villarreal, ambos con 41 puntos, a siete del Real Madrid y a ocho del Barcelona.