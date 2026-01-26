Realizan una nueva entrega de medicamentos al Hospital Distrital de La Cañada

Se llevan adelante acciones para fortalecer el sistema de salud, según informaron autoridades locales.

La Comisión Municipal de La Cañada concretó una nueva entrega de medicamentos al Hospital Distrital de la localidad, en el marco de las acciones permanentes que se llevan adelante para fortalecer el sistema de salud y garantizar el acceso a insumos esenciales para los vecinos y vecinas.

La entrega se realizó en coordinación con las autoridades del hospital y forma parte de una política de acompañamiento sostenido al centro de salud, atendiendo las necesidades cotidianas de la comunidad y reforzando la atención sanitaria en el ámbito local.

Al respecto, el comisionado municipal Cristian Abiakel destacó la importancia de este tipo de acciones y remarcó el compromiso de la gestión con la salud pública: “Trabajamos de manera constante para que nuestro hospital cuente con los medicamentos y recursos necesarios. La salud de nuestros vecinos es una prioridad y estas entregas son una muestra concreta de ese compromiso”, expresó.

Abiakel también agradeció especialmente al director del Hospital Distrital, Dr. Abalos Mussi, por su predisposición y trabajo conjunto: “Valoramos profundamente la gestión del doctor Abalos Mussi y el trabajo articulado que venimos realizando, siempre con el objetivo de mejorar la atención y dar respuestas a la comunidad”, señaló.

Asimismo, el comisionado municipal destacó el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, subrayando su rol fundamental para el fortalecimiento del sistema sanitario: “El apoyo permanente del Gobierno provincial es clave para seguir garantizando el acceso a la salud en cada rincón del interior. Este trabajo conjunto nos permite llegar con soluciones concretas a nuestra gente”, concluyó.

Desde la Comisión Municipal reafirmaron que estas acciones continuarán desarrollándose como parte de una política integral orientada a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población de La Cañada.