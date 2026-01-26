Independiente y Newell’s se miden en Rosario en un duelo que promete

El Rojo y la Lepra buscarán sumar la primera victoria en el Torneo Apertura.

Newell’s e Independiente se medirán este martes desde las 22.15 en el Coloso Marcelo Bielsa, por la segunda fecha del Torneo Apertura. Ambos llegan con la necesidad de sumar de a tres tras estrenos que dejaron sensaciones encontradas y puntos en el camino.

La Lepra no pudo en su debut y cayó 2-1 ante Talleres en Córdoba, en un partido que marcó el inicio del ciclo de la dupla Favio Orsi–Sergio Gómez. El equipo rosarino presentó ocho caras nuevas, entre ellas Gabriel Arias, Matías Cóccaro y Walter Núñez, autor del gol rojinegro. Más allá de la derrota, quedaron señales positivas en un plantel que busca dejar atrás un 2025 complicado, con turbulencias institucionales y un último puesto en su zona del Clausura. Para este encuentro no estará Bruno Cabrera, expulsado por doble amarilla a los 61’.

Del otro lado, el Rojo dejó escapar una ventaja ante Estudiantes. Se había puesto en ventaja con un tanto de Luciano Cabral a los 45’, pero en el arranque del complemento sufrió el empate de Fabricio Pérez a los 14 segundos y luego la expulsión de Santiago Montiel por una agresión a Leandro González Pírez, que condicionó el cierre del partido.

El cruce tendrá un condimento especial para Ignacio Malcorra, que enfrentará a su clásico rival tras cuatro años de protagonismo en el clásico rosarino. En ese contexto, Newell’s buscará hacerse fuerte en casa y Independiente intentará recuperar solidez para no volver a dejar puntos en el camino.

Hora: 22.15

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Daniel Zamora

VAR: Sebastián Habib

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa