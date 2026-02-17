Habló la hija de Ramona: “Nunca imaginé enterarme por redes sociales que a mi madre la habían descuartizado”

Edith fue entrevistada este martes en Noticiero 7 y pidió justicia por la muerte de su mamá. Ramona Emilia Medina fue hallada sin vida el lunes último en Termas de Río Hondo.

Hoy 21:36

En una entrevista exclusiva con Noticiero 7, Edith, hija de Ramona, la mujer encontrada sin vida en Termas de Río Hondo, expresó el profundo dolor que atraviesa su familia en el marco de una causa que conmociona a toda la sociedad santiagueña. “Nunca imaginé enterarme por redes sociales que a mi madre la habían descuartizado”, afirmó entre lágrimas.

Según relató, la Justicia solo le notificó que el cuerpo había sido hallado y trasladado a la morgue para la autopsia, pero no le comunicaron las circunstancias en que fue asesinada.

Edith contó que vivía con su madre, quien padecía cirrosis descompensada y atravesaba un tratamiento con antidepresivos. Jubilada hace cinco, Ramona intentaba sobrellevar su enfermedad y disfrutar de su familia y sus nietos.

La última vez que la vio fue el sábado por la noche, cuando salió para encontrarse con Bustamante, el hombre con quien mantenía una relación. “Le di un beso y le dije que lo pase lindo. Fue el último”, recordó sollozando.

La hija aseguró que conocía la relación, aunque nunca trató personalmente al acusado. Con el correr de los días, dijo haberse enterado de antecedentes por violencia de género, consumo de drogas y denuncias previas que pesaban sobre el hombre, datos que, según sostuvo, jamás conoció antes. “Si hubiese sabido la clase de persona que era, habría interrumpido esa relación”, expresó.

Asimismo, contó con indignación que los propios vecinos del acusado, y hoy detenido, habrían advertido sobre su comportamiento violento.

En medio del dolor y la incertidumbre, Edith confirmó que la familia se constituirá como querellante para exigir el esclarecimiento total del caso. “Quiero saber por qué. Mi mamá era una persona buena, no tenía maldad”, afirmó. Y cerró con una frase cargada de impotencia sobre el presunto femicida: “Le diría: ‘¿Por qué mordiste la mano que te dio de comer?’”.