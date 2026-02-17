La doble de la China Suárez que causa furor en redes: quién es Florencia Facch

Fue elegida para participar en producciones como reemplazo de China y su parecido sorprendió a miles de usuarios. También surgieron rumores sobre retoques estéticos.

Hoy 14:41

En el mundo de las producciones audiovisuales, las dobles de riesgo o de cuerpo cumplen un rol clave en escenas específicas. Pero en este caso, lo que más impacta no es solo el trabajo técnico sino el asombroso parecido físico.

El periodista Nahuel Saa afirmó a través de X que Florencia Facch es la joven elegida para ser doble de La China Suárez en distintas series cuando la escena así lo requiere.

Las imágenes que circularon en redes sociales generaron sorpresa inmediata: los rasgos, la mirada y hasta la sonrisa parecen calcados. Muchos usuarios incluso aseguraron que, a simple vista, es difícil distinguirlas.

Florencia fue convocada para participar como doble en escenas puntuales donde se necesitan planos específicos, tomas de espaldas o secuencias que requieren mayor complejidad técnica. En la industria audiovisual es habitual contar con este tipo de profesionales, que deben mantener no solo un gran parecido físico, sino también contextura, tono de piel y características similares.

La doble de La China

En el caso de Facch, la similitud con la actriz es tan marcada que su elección resultó casi natural. Su trabajo demanda precisión y profesionalismo, ya que debe replicar movimientos y posturas para que el resultado final en pantalla sea imperceptible para el espectador.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que Florencia decidió someterse a distintas intervenciones estéticas con el objetivo de reforzar el parecido con la actriz. Según trascendió, buscó afinar detalles en su rostro para lograr una imagen aún más cercana a la de la China.

Este dato abrió debate en redes sociales, donde algunos destacaron el nivel de compromiso profesional, mientras que otros cuestionaron la necesidad de modificar rasgos físicos para alcanzar una semejanza tan específica. Lo cierto es que el resultado es impactante y la comparación es inevitable.

Más allá de su trabajo detrás de cámara, Florencia Facch comenzó a ganar popularidad en redes sociales gracias a los comentarios sobre su apariencia. Cada publicación donde se la compara con la China Suárez genera cientos de reacciones y mensajes que remarcan el asombro.

En un universo donde la imagen es parte central del espectáculo, la figura de la doble cobra protagonismo y despierta curiosidad. Y en este caso, la historia suma un condimento extra: una similitud que traspasa la pantalla y convierte a Florencia Facch en tema de conversación entre los seguidores de la actriz.