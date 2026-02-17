Hallaron el cráneo y otras partes del cuerpo de Ramona Medina, la mujer que murió quemada en Las Termas de Río Hondo

Un amplio operativo policial se lleva adelante en este momento en inmediaciones del cementerio de la ciudad termal. Ramona Emilia Medina había desaparecido el pasado domingo y parte de su cuerpo fue hallado calcinado en las últimas horas del lunes.

Hoy 11:00

Bajo la supervisión del Fiscal Coordinador de Las Termas de Río Hondo, Gustavo Montenegro, personal policial realiza un minucioso rastrillaje en el cementerio de la ciudad termal, lugar en el que se buscan evidencias y partes del cuerpo de Ramona Emilia Medina, la mujer de 65 años cuyo cuerpo fue hallado calcinado en horas de la noche del lunes último.

Ramona había desaparecido el pasado domingo y desde entonces su paradero era un misterio. El trabajo de investigación llevó a la policía hasta una vivienda ubicada sobre calle San Martín, entre Italia y Saavedra, en el barrio Herrera El Alto, donde reside Ricardo Luis Bustamante, de 38 años, alias “Chuki”.

En el lugar se realizó un allanamiento y una requisa minuciosa, procediéndose al secuestro de un teléfono celular con características similares al que utilizaba la mujer desaparecida. Las actuaciones estuvieron a cargo de distintas áreas de la Policía de Santiago del Estero, en coordinación con la fiscalía interviniente.

Luego de varias idas y vueltas, “Chuki” habló ante los investigadores y su testimonio llevó a los mismos a la parte trasera del cementerio de Las Termas de Río Hondo, donde fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer. El cadáver estaba envuelto en sábanas y presentaba signos de haber sido incendiado.

Dada la complejidad del caso y para terminar de entender cómo ocurrieron los hechos, este martes desde horas tempranas una gran cantidad de efectivos desplegaron un minucioso rastrillaje. Las tareas permitieron hallar el cráneo calcinado y otras partes del cuerpo de Medina. Hasta el momento solo se habían encontrado las extremidades inferiores, motivo por el cual los investigadores siguen buscando las partes restantes y establecer si el desmembramiento fue causado por animales o si el detenido tuvo algo que ver.