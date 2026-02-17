Detienen a un policía acusado de abusar sexualmente de una nena de 7 años

La causa se inició tras una denuncia presentada la semana pasada. La Justicia ordenó la detención del imputado, medidas de protección para la víctima y el secuestro del arma reglamentaria.

Hoy 07:27

Un funcionario policial fue detenido en la capital provincial en el marco de una investigación por presunto abuso sexual contra una niña que, al momento de los hechos denunciados, tenía 7 años. Según consta en la presentación judicial, el episodio habría ocurrido años atrás, cuando el acusado tenía 16 años y la víctima era menor de edad.

De acuerdo con la denuncia radicada por la madre de la joven —quien actualmente es adolescente—, el hecho se habría producido en el domicilio de la abuela paterna del imputado. Tras la presentación formal realizada la semana pasada, el equipo de fiscales intervino de inmediato y dispuso la recepción de declaración de la víctima con acompañamiento de profesionales de la salud y contención psicológica especializada.

Con los elementos reunidos en esta etapa preliminar, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden de allanamiento y detención, medida que fue autorizada por la jueza de Control y Garantías con competencia juvenil, Érika Casagrande. En la misma resolución, la magistrada dispuso medidas de protección para la joven y su grupo familiar, en función de advertencias y presuntas amenazas que habrían surgido en las últimas horas.

Tras la notificación judicial, la Jefatura de Policía ordenó el inmediato secuestro y retención del arma reglamentaria del efectivo imputado. Asimismo, el acusado fue alojado en el Centro Único de Detenidos, donde permanecerá mientras avanza la investigación.

Fuentes judiciales indicaron que la indagatoria podría concretarse antes del viernes. En el procedimiento también se dispuso el secuestro del teléfono celular y otras pertenencias de interés para la causa. La investigación continúa en curso.