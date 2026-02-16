Ingresar
Lucio Mendoza y la fuerza de seguir: una historia de esperanza en el Día del Cáncer Infantil

El pequeño está con su familia y continúa su recuperación luego de atravesar un transplante.

Hoy 00:23
Lucio Mendoza

El último domingo y como cada 15 de febrero se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Cáncer Infantil, una fecha que invita a sensibilizar, concientizar y reforzar la importancia del diagnóstico temprano y el acceso oportuno a tratamientos adecuados.

En ese marco, la historia de Lucio Mendoza Bazarelli, un pequeño santiagueño que atravesó un trasplante y hoy continúa su recuperación rodeado del amor de su familia, se convierte en un testimonio de lucha y esperanza.

Acompañado por su papá Juan, su mamá Florencia y su hermano Constantino, Lucio enfrenta el proceso con valentía, en una batalla que no solo es médica, sino también emocional y familiar.

Lucio Mendoza Lucio Mendoza

En Argentina se diagnostican alrededor de 1.350 nuevos casos de cáncer infantil por año, con mayor incidencia en niños de entre 3 y 5 años. Aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, su impacto es profundo y exige un abordaje especializado.

Las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas encabezan la lista de los diagnósticos más habituales, entre otros tipos que requieren tratamientos específicos y seguimiento a largo plazo.

La experiencia de Lucio refleja la importancia de la atención integral y del acompañamiento constante, recordando que detrás de cada estadística hay una historia, una familia y una esperanza que no se rinde. Es por ello que en el marco de este día, se revaloriza la historia de lucha del pequeño Lucio.

