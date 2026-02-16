Logan Paul vendió una carta de Pokemón por 16,5 millones de dólares

Logan Paul, celebridad de internet, actor y luchador, logró un récord Guinness con la venta de la tarjeta coleccionable Pokémon Pikachu Illustrator.

Hoy 20:54

Logan Paul, el popular influencer y luchador profesional de la WWE vendió este lunes una de sus cartas de Pokémon en 16,5 millones de dólares, y marcó un nuevo récord Guinness por la venta de un coleccionable de este tipo. La tarjeta la había adquirido en 2021 por menos de un tercio de su valor actual de venta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La carta en cuestión es una Pikachu Illustrator cuyo diseño fue realizado por Atsuko Nishida, una de las principales responsables del diseño original de muchos de los Pokémon que integraron la primera lista de 151 criaturas, entre ellos el popular Pokémon eléctrico que acompaña al protagonista durante toda la serie.

Según un censo de la Professional Sports Authenticator (PSA), habría aproximadamente 53 de estas tarjetas. A la escasez se suma que la de Paul hasta el momento es la única con una calificación de calidad de 10, por lo que se convirtió en una especie de "Santo Grial" para los coleccionistas.

La carta coleccionable había llegado a las manos de Logan en el año 2021, cuando el influencer la compró por 5,275 millones de dólares que ya en ese momento le habían valido un primer récord Guinness por la transacción. Tras la adquisición, la celebridad de Youtube le agregó a la carta un collar con diamantes y un estuche personalizado y, cuando participó del WrestleMania 38 en 2022, entró al estadio llevándola colgada del cuello.

Este lunes, sin embargo, la tarjeta cambió de manos cuando, tras 42 días de subasta, la casa de subastas Goldin Auctions bajó el martillo y declaró que un comprador había hecho la oferta más alta, por más de 16 millones de dólares. Según se indicó, las últimas horas fueron las más intensas ya que las ofertas por la carta subieron de 6,8 millones a los 16.492.000 dólares en los que finalmente fue vendida.

Durante el cierre de la subasta, que se transmitió por Youtube, estuvo presente la adjudicadora de Guinness World Records, Sarah Casson, quien confirmó que el precio fue un récord no sólo para una tarjeta Pokémon, sino para cualquier tarjeta coleccionable vendida en subasta.

Según habían indicado desde Goldin, el mismísimo Logan Paul entregaría en la carta al ganador de la subasta en cualquier parte del mundo. El influencer cumplió y este lunes colocó la cadena de la tarjeta alrededor del cuello de A.J. Scaramucci, el capitalista de riesgo e hijo del exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci. “Dios mío, esto es una locura”, señaló Paul mientras lo hacía.