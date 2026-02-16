Video: un delincuente se llevó una motocicleta que estaba estacionada frente a un gimnasio en el B° Ejército Argentino

Un hecho de inseguridad se registró en el barrio Ejército Argentino, donde un delincuente sustrajo una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública, frente a un gimnasio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hurto ocurrió sobre calle 51, casi avenida Colón, cuando el rodado —una Motomel Blitz— permanecía estacionado en la vereda del local. La propietaria, una mujer domiciliada en la zona, advirtió la faltante del vehículo minutos después y constató que había sido sustraído.

De acuerdo con la información recabada, el accionar del ladrón quedó registrado por las cámaras de seguridad del sector, material que será clave para avanzar en la identificación del sospechoso.

La damnificada radicó la denuncia en la Comisaría Comunitaria N°11, que inició las actuaciones correspondientes y trabaja en el análisis de las imágenes y en la recolección de datos para dar con el autor del hecho.