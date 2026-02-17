Ingresar
El tiempo para este martes 17 de febrero en Santiago del Estero: anuncian una jornada calurosa y con cielo mayormente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 35° y una mínima de 24° para este 17 de febrero. El miércoles se mantendrían condiciones similares, con temperaturas en ascenso.

Hoy 01:25

El calor volverá a sentirse con fuerza este martes 17 de febrero en Santiago del Estero. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presentará con una temperatura máxima de 35 grados y una mínima de 24°, en un contexto de cielo mayormente nublado durante todo el día.

De acuerdo con el parte oficial, no se prevén precipitaciones, por lo que el tiempo se mantendrá estable, aunque con nubosidad persistente desde la mañana hasta la noche.

En tanto, el pronóstico extendido indica que el miércoles las condiciones serían similares. Se espera una máxima de 36 grados, con cielo nublado durante toda la jornada y sin cambios significativos en las condiciones generales del tiempo.

De esta manera, la semana continuará con temperaturas elevadas y sin lluvias en el horizonte inmediato para la provincia.

