Conmoción en Las Termas: encontraron calcinado el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida y detuvieron a un sospechoso

La víctima, de 65 años, había sido reportada como desaparecida el 15 de febrero. El cadáver fue hallado envuelto en sábanas en inmediaciones del cementerio local y la Justicia avanza en la investigación.

Hoy 01:45

La ciudad de Las Termas de Río Hondo atraviesa horas de profunda conmoción tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer que presentaría características coincidentes con Ramona Emilia Medina, de 65 años, quien era intensamente buscada desde la madrugada del pasado 15 de febrero.

La mujer, domiciliada en el barrio Agua Santa, se había ausentado de su vivienda sin regresar, lo que motivó la activación del protocolo de búsqueda por parte de la Policía y la Justicia.

Allanamiento e investigación

En la noche del lunes 16 de febrero, alrededor de las 23, personal policial se constituyó en una vivienda ubicada sobre calle San Martín, entre Italia y Saavedra, en el barrio Herrera El Alto, donde reside Ricardo Luis Bustamante, de 38 años, alias “Chuki”.

En el lugar se realizó un allanamiento y una requisa minuciosa, procediéndose al secuestro de un teléfono celular con características similares al que utilizaba la mujer desaparecida. Las actuaciones estuvieron a cargo de distintas áreas de la Policía de Santiago del Estero, en coordinación con la fiscalía interviniente.

Hallazgo del cuerpo

Posteriormente, durante un rastrillaje efectuado en inmediaciones del cementerio local, los efectivos hallaron el cuerpo sin vida de una mujer. Según informaron fuentes oficiales, el cadáver se encontraba envuelto en sábanas y presentaba signos de haber sido incendiado.

De inmediato se procedió a preservar la escena y dar intervención a Criminalística, Bomberos Policiales y personal médico forense. Las pericias se extendieron durante la madrugada.

Un detenido

En el marco de la investigación, y por disposición judicial, fue detenido Ricardo Luis Bustamante, de 38 años, domiciliado en el barrio Herrera El Alto, quien quedó a disposición de la Justicia.

La causa es dirigida por el fiscal interviniente, que coordina las actuaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades penales. Asimismo, se aguardan los resultados de las pericias forenses y de la autopsia, que permitirán confirmar oficialmente la identidad del cuerpo hallado y las circunstancias del fallecimiento.

Las tareas investigativas continúan y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas. El caso generó un fuerte impacto en la comunidad termal y mantiene en vilo a vecinos y familiares.