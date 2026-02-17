Conmoción: un choque se cobró la vida de dos mujeres

El siniestro tuvo lugar en la vecina provincia de Tucumán, sobre la Ruta Nacional 157.

Hoy 08:00

Dos mujeres murieron en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 157 en el sur de la provincia de Tucumán, cerca de la ciudad de La Madrid.

Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo cuando colisionaron una camioneta y una motocicleta en la que se trasladaban las víctimas, quienes fallecieron en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas.

Además, dos personas resultaron heridas que iban en la camioneta y fueron trasladadas a centros de salud de la zona.

La causa fue caratulada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito.