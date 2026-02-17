Ingresar
Interceptan colectivo de tour de compras con doce kilos de cocaína ocultos

Fue a las 4.30 de la madrugada de este martes interceptaron un tour de compras que circulaba por la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Rapelli. Por el hecho hay varios detenidos.

Hoy 10:02
Tour de compras cocaina

Efectivos de la Policía Federal Argentina, delegación Santiago del Estero, interceptaron a las 4.30 de la madrugada de este martes un vehículo tipo tour de compras que circulaba por la Ruta Nacional 34, a la altura de Rapelli, en el departamento Jiménez.

En el marco de un control preventivo, el personal federal realizó la inspección del rodado y detectó varios paquetes con cocaína. La cantidad incautada alcanza los 12 kilogramos, según se informó.

Por el hecho, hay varios detenidos provenientes de la ciudad de Orán en la provincia de Salta. El colectivo, se dirigía a Córdoba, se informó.

El operativo se desarrolló como parte de tareas de prevención y control sobre rutas nacionales. Tras el procedimiento, los ocupantes del transporte fueron puestos a disposición de la Justicia Federal, que continuará con la investigación y las pericias sobre la sustancia secuestrada.

