Cayó "Chingolo": el fin de una seguidilla de robos que azotaba a Añatuya

En un exitoso operativo policíal se logró detener al peligroso delincuente y se logró recuperar una gran cantidad de herramientas y electrodomésticos que habían sido vendidos en distintos barrios.

Hoy 19:58

La tranquilidad de la tarde en la Capital de la Tradición se vio interrumpida cuando efectivos de Prevención de la Departamental 13 divisaron a un viejo conocido de la justicia. Matías Sosa (26), alias "Chingolo", caminaba por la intersección de Avenida del Trabajo y pasaje Florencio Sánchez cuando la presencia policial lo puso en alerta.

Al verse acorralado, Sosa intentó emprender una veloz huida a pie, pero la pericia de los uniformados permitió reducirlo a los pocos metros. Al ingresar sus datos al sistema, la confirmación fue inmediata: sobre "Chingolo" pesaba un pedido de aprehensión vigente por múltiples delitos contra la propiedad, consolidándolo como uno de los sujetos con mayor prontuario de la zona.

Tras la detención, el trabajo no terminó. El personal de la Sección Robo y Hurto de la Comisaría 41 inició una exhaustiva investigación para dar con el paradero de los objetos denunciados como robados. El rastro de "Chingolo" llevó a los efectivos por diversos domicilios de los barrios San Jorge Ampliación y Villa Abregú.

La investigación reveló que el delincuente se deshacía rápidamente de lo robado vendiéndolo a vecinos por "sumas ínfimas". Ante la presencia policial, los compradores hicieron entrega voluntaria de los elementos para evitar complicaciones legales.

El listado de lo recuperado: Una pava eléctrica y una plancha para ropa. Una amoladora Black & Decker, un fratacho, dos niveles de mano, dos cucharas de albañil y una pala ancha. Además dos reflectores pequeños y una agujereadora eléctrica profesional.

La Dra. Ganem, fiscal de turno, tomó cartas en el asunto de inmediato. Dispuso que Sosa quede alojado en la dependencia policial en calidad de aprehendido, mientras se terminan de cumplimentar los legajos judiciales por los constantes robos. Los elementos secuestrados serán restituidos a sus legítimos dueños en las próximas horas, previa acreditación de propiedad.

La policía de Añatuya recuerda a la población que la compra de objetos de dudosa procedencia a precios irrisorios constituye un delito y fomenta el círculo de inseguridad en la ciudad.