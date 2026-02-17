River fue superior, pero sufrió hasta el final para eliminar a Ciudad de Bolívar de la Copa Argentina

El alivio llegó en el cierre para River Plate. A falta de tres minutos, Juan Fernando Quintero convirtió el penal que le dio el triunfo 1-0 ante Ciudad de Bolivar en San Luis y la clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina.

El próximo rival del “Millonario” será Aldosivi, de Mar del Plata.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo dominó casi por completo el desarrollo y sufrió pocas llegadas del equipo de la Primera Nacional. Sin embargo, la falta de puntería, algunas intervenciones del arquero Agustín Rufinetti y hasta el travesaño mantuvieron el marcador en cero durante 87 minutos.

Cuando el tiempo se consumía y la definición por penales empezaba a asomar, apareció la jugada clave. El juvenil Joaquín Freitas se animó a encarar dentro del área y fue derribado. Penal claro.

Desde los doce pasos, Quintero remató fuerte y al medio para desatar el desahogo en el estadio y evitar un papelón que ya generaba murmullos en las tribunas.

River llegaba golpeado tras las derrotas 4-1 ante Tigre en el Monumental y 1-0 frente a Argentinos Juniors en La Paternal, por el Torneo Apertura.

Por eso, Gallardo no se guardó nada pese a enfrentar a un rival recién ascendido a la Primera Nacional. Las respuestas aparecieron en la audacia del juvenil que ingresó desde el banco y en la jerarquía del número 10.

River se va de San Luis con la clasificación en el bolsillo. Más que un triunfo para sacar conclusiones futbolísticas, fue una victoria que sirve para el ánimo y para calmar un clima que comenzaba a cargarse en Núñez.