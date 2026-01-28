Sebastián Corti, otra vez en la mira de la Justicia: habría agredido a su pareja, pero ella se negó a denunciarlo

El hecho ocurrió a plena luz del día en el barrio Primera Junta. La joven presentaba lesiones visibles y fue asistida por la Policía, aunque se negó a realizar la denuncia penal. El médico de Sanidad le dio 10 días de curaciones.

Hoy 06:41

Una vez más, el preparador físico y propietario de un gimnasio, Sebastián Gustavo Corti (40), fue señalado en un nuevo episodio de violencia de género. En esta oportunidad, su pareja, Iara Evangelina Pereyra (23), pidió auxilio mientras era agredida dentro de un automóvil, aunque posteriormente se negó a denunciarlo penalmente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El grave episodio se registró cerca de las 18.30, cuando una vecina del barrio Primera Junta alertó a la Policía al advertir que una joven estaba siendo golpeada por su pareja. Los uniformados se dirigieron hasta la intersección de Pedro León Gallo y Aguirre, donde encontraron a la víctima en medio de una crisis nerviosa y con lesiones visibles en el cuerpo.

En ese contexto, Pereyra manifestó que su concubino la había agredido físicamente. Según su relato, ambos se desplazaban en un automóvil con destino a su domicilio del barrio Lomas de Golf, cuando se generó una discusión. En ese marco, Corti habría detenido la marcha del vehículo y le quitó el teléfono celular.

Siempre de acuerdo a la versión brindada por la joven, se produjo un forcejeo y allí fue cuando el acusado la golpeó, provocándole una lesión en la mano derecha con una llave. Luego, la habría agarrado de los pelos para sacarla del interior del rodado.

Una mujer que pasaba por el lugar intervino para auxiliar a la víctima, mientras que el preparador físico se dio a la fuga. Posteriormente, Pereyra fue trasladada a la Comisaría Nº 1 de la Mujer y la Familia, donde ratificó lo ocurrido, aunque se negó de manera rotunda a realizar la denuncia penal, indicando que solo deseaba recibir ayuda de sus familiares.

Ante la situación, la Policía dio intervención a la fiscal Judith Díaz, quien dispuso que la joven sea examinada por el médico de Sanidad. El galeno diagnosticó lesiones curables en 10 días. En paralelo, los efectivos se comunicaron con Paola Soria, madre de la víctima, quien se presentó en sede policial y solicitó que se disponga una medida de prohibición de acercamiento.

Pese a la insistencia materna, Pereyra volvió a negarse a denunciar a Corti. Por este motivo, la representante del Ministerio Público Fiscal ordenó que la joven sea citada este miércoles a sede judicial para ser entrevistada.

Cabe recordar que el pasado 8 de enero, la pareja ya había protagonizado un confuso episodio dentro del gimnasio propiedad de Corti, ubicado en Pedro León Gallo y Santa Fe. En aquella oportunidad, la madre de la joven intentó denunciar al acusado por presuntas agresiones, aunque Pereyra desmintió los hechos y solicitó una perimetral contra su propia madre.

En ese entonces, Paola Soria había manifestado ante la Policía que su hija le pidió ayuda tras ser golpeada en el gimnasio y que, luego, la joven le expresó intenciones de quitarse la vida, situación que motivó la inmediata intervención policial.