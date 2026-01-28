Nació Aitana, la hija de Camila Homs y José Sosa

La pareja vive horas de felicidad tras la llegada de su primera hija en común, una noticia que se conoció en las últimas horas y generó una ola de mensajes y reacciones.

Hoy 08:10

La familia de Camila Homs y José Sosa está de festejo. El martes nació Aitana, la primera hija que la modelo y el futbolista tienen en común, y tanto la mamá como la beba se encuentran en perfecto estado de salud.

Durante la mañana, Camila ingresó al Sanatorio Otamendi para quedar internada y, pocas horas después, se produjo el nacimiento. La información fue confirmada por el periodista Gustavo Méndez: “Se le adelantó el parto y hoy fue mamá”.

Según trascendió, todo transcurrió con normalidad y la familia atraviesa un momento de enorme alegría, acompañando las primeras horas de la recién nacida.

Días atrás, Homs había compartido en sus redes una serie de imágenes despidiéndose de su pancita, ya transitando la recta final del embarazo. “Sí, llegando a las 40 semanas, esta niña sigue adentro de mi panza”, escribió la modelo, mientras que Sosa le respondió con ternura: “Dale bebita, papucho está ansioso”.

Tanto Camila como José ya son padres. Ella tiene a Francesca y Bautista, fruto de su relación con Rodrigo de Paul, mientras que el futbolista es papá de Rufina y Alfonsina, junto a su ex pareja Carolina Alurralde. Por el momento, ninguno de los dos hizo publicaciones oficiales sobre el nacimiento de Aitana, aunque el entorno cercano asegura que están viviendo horas de pura felicidad.