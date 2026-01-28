Investigan la muerte de un hombre de 81 años hallado sin vida en su casa

El hallazgo ocurrió en la localidad de Siete Árboles, departamento Banda. La víctima fue encontrada por un amigo.

Un hombre fue a visitar a un amigo y terminó encontrándolo sin vida en el patio de su vivienda. El hecho generó conmoción este lunes por la tarde en la localidad de Siete Árboles, departamento Banda, y es investigado por la Justicia.

Según informaron fuentes policiales, el amigo llegó al domicilio al no tener noticias del dueño de casa. Al no recibir respuesta, decidió ingresar a la propiedad y fue entonces cuando encontró al hombre desvanecido en el patio.

De inmediato solicitó ayuda médica. Minutos después arribaron al lugar efectivos policiales y una ambulancia, cuyos profesionales constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El fallecido fue identificado como Carlos Abel Calderón, de 81 años. Las primeras averiguaciones indicaron que el deceso se habría producido varias horas antes del hallazgo.

Ante la situación, se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para la realización de la autopsia correspondiente, mientras personal policial realizó pericias en la vivienda.

Si bien la principal hipótesis apunta a una muerte por paro cardiorrespiratorio, las autoridades judiciales ordenaron una investigación para establecer con precisión las causas del fallecimiento y descartar otras posibilidades.

En el caso interviene la Comisaría Nº 16 de Clodomira, bajo directivas de la Fiscalía, quien aguarda los resultados forenses para avanzar con la causa.