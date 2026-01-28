Con gol de Di María, Rosario Central sumó un triunfazo ante Racing en Avellaneda

El Canalla se impuso como visitante ante la Academia por 2 a 1 en el Cilindro, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.

Hoy 21:02

Racing sufrió otro golpe en el inicio del campeonato. En el Cilindro, cayó 2 a 1 ante Rosario Central y acumuló su segunda derrota consecutiva en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El equipo de Gustavo Costas mostró reacción sobre el cierre del primer tiempo, pero no le alcanzó y quedó en el fondo de la tabla sin unidades.

El Canalla pegó primero gracias a la jerarquía de Ángel Di María. A los 24 minutos, tras un saque largo del arquero Jeremías Ledesma, la pelota le quedó al campeón del mundo, que armó una jugada de manual: apertura para Alejo Véliz, descarga al medio para Vicente Pizarro y devolución al propio Di María, que dejó en el camino a Santiago Sosa con un enganche sutil y definió con un exquisito remate de tres dedos al palo derecho de Facundo Cambeses.

Central no bajó el ritmo y a los 35 minutos amplió la ventaja. Otra vez Di María comandó el contragolpe, abrió para Jaminton Campaz y el colombiano metió el pase al segundo palo para que Véliz, cayéndose, la cruzara y pusiera el 2-0. Racing logró descontar sobre el cierre del primer tiempo: a los 46’, Adrián “Maravilla” Martínez conectó de cabeza un gran centro de Santiago Solari y le dio algo de esperanza a la Academia.

En el complemento, Racing buscó el empate con más empuje que claridad, pero Rosario Central se mostró sólido y supo defender la ventaja. Con este resultado, los de Jorge Almirón sumaron sus primeros tres puntos y en la próxima fecha recibirán a River el domingo a las 21.30 en el Gigante de Arroyito. La Academia, en tanto, intentará levantar cabeza cuando visite a Tigre, el lunes a las 19.45, en el estadio José Dellagiovanna.