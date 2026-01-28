Sorpresiva derrota en casa del Atlético de Madrid de los argentinos ante Bodo/Glimt

El Colchonero lo ganaba y se lo dieron vuelta 2 a 1 en el Riyadh Air Metropolitano, por la fecha 8 de la fase liga. Jugará 16avos de Champions.

Hoy 19:10

El Atlético de Madrid recibió a Bodo/Glimt este miércoles por la octava y última jornada de la fase liga de la Champions League con la ilusión de asegurar sin sobresaltos su boleto a octavos de final. Sin embargo, la noche en el Metropolitano terminó marcada por un golpe inesperado: los noruegos se impusieron 2-1 y celebraron una clasificación histórica a playoffs.

El conjunto dirigido por Diego Simeone terminó 14° con 13 puntos y deberá buscar el pase a octavos desde la misma instancia que su verdugo, el lote del 9° al 24°. El Bodo/Glimt, por su parte, cerró 22° con 10 unidades y sigue con vida en Europa. En el sorteo, los escandinavos podrán cruzarse con Real Madrid o Inter, mientras que el Atleti enfrentará a Brujas o Galatasaray.

Una primera mitad inesperada

Sin complejos por la diferencia de jerarquía, el Bodo/Glimt salió a presionar alto y avisó temprano: a los 2 minutos, Sondre Fet la picó y Josema Giménez salvó en la línea. Luego, tras un error de Koke, Kasper Høgh quedó mano a mano con Jan Oblak, pero definió por encima del travesaño. El visitante ya mostraba sus cartas.

El Atlético reaccionó y empezó a generar peligro. A los 15′, Alexander Sørloth abrió el marcador con un cabezazo quirúrgico. Lejos de caerse, el Bodo igualó a los 34′ con Fredrik Sjovold, que se filtró en el área y venció a Oblak. El empate enmudeció al estadio, pese a los pedidos de aliento de Simeone. Antes del descanso, el local tuvo dos remates en el travesaño, pero Julián Álvarez y Pablo Barrios no pudieron romper la racha.

Un golpe contra toda expectativa

En el complemento, el guion se mantuvo: Atlético con la pelota y los noruegos replegados y listos para contraatacar. La estrategia dio resultado a los 14′ del ST, cuando Høgh capitalizó una serie de rebotes y empujó el 2-1 debajo del arco.

Con la clasificación directa escapándose, los rojiblancos fueron por la heroica. Pero Julián no logró cortar su sequía, los ingresos de Nahuel Molina y Thiago Almada no cambiaron el destino y Nikita Haikin se erigió como figura para sostener la ventaja. El pitazo final confirmó el batacazo: Bodo/Glimt se llevó los tres puntos y ambos equipos seguirán su camino en playoffs.

Una noche que parecía trámite terminó siendo pesadilla para el Atlético y hazaña para los noruegos, que escribieron una página memorable en la Champions.