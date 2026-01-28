Ingresar
Manchester City le ganó al Galatasaray de Icardi y con lo justo se metió entre los 8 mejores de la Champions

El equipo de Pep Guardiola ganó por 2 a 0 y tras la caída del Real Madrid clasificó 8º en la tabla general.

Hoy 19:20
El Manchester City hizo los deberes y cerró la fase liga con un triunfo sólido. Este miércoles, en la fecha 8 de la Champions, el equipo de Pep Guardiola derrotó 2-0 a Galatasaray y se garantizó un lugar entre los ocho mejores, evitando así la instancia de playoffs. Fue una victoria construida desde el dominio y la jerarquía individual.

Desde el inicio, los citizens impusieron condiciones. A los 3 minutos, Erling Haaland tuvo una chance clarísima de cabeza, pero su remate se fue apenas desviado. La revancha llegó rápido: a los 11’, Jérémy Doku metió un pase en cortada perfecto y el noruego definió con una sutil vaselina ante la salida de Ugurcan Cakir para abrir el marcador. Con la ventaja, el City manejó el ritmo y fue en busca del segundo.

El 2-0 llegó a los 29 minutos, nuevamente con Doku como protagonista. El belga desbordó y asistió a Rayan Cherki, que tuvo tiempo para acomodarse y definir al palo izquierdo, dejando sin reacción al arquero turco. Así, los de Guardiola se fueron al descanso con una diferencia cómoda y el partido bajo control.

En el complemento, el City bajó la intensidad y apostó a la administración del resultado. Galatasaray se animó un poco más y tuvo su chance más clara a los 63’, con un potente remate de Victor Osimhen que obligó a una gran intervención de Gianluigi Donnarumma. Fue clave para sostener el cero. Sin brillar, pero con autoridad, el Manchester City cerró un triunfo serio y se metió directo en los octavos de final del máximo torneo continental.

