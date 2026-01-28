Con gol de Enzo, el Chelsea ganó en su visita a Napoli y se metió entre los ocho mejores en Champions

Los Blues ganaron 3 a 2 en un entretenido encuentro en el Diego Armando Maradona, por la fecha 8 de la fase liga.

Hoy 19:20

El Chelsea firmó un triunfazo en Italia y selló su boleto grande en Europa. Por la última fecha de la fase liga, el equipo inglés derrotó 3-2 a Napoli en el Diego Armando Maradona, en un partidazo cambiante y cargado de emociones. El conjunto de Liam Rosenior terminó imponiéndose con justicia y quedó entre los ocho mejores, accediendo de manera directa a los octavos de final.

El partido arrancó favorable para los londinenses gracias a Enzo Fernández, que a los 17 minutos cambió por gol un penal sancionado tras mano de Juan Jesús. Sin embargo, el local reaccionó: Antonio Vergara clavó el 1-1 a los 33’ con una gran jugada individual y, antes del descanso, Rasmus Højlund empujó un centro rasante de Mathías Olivera para dar vuelta el marcador y desatar la locura napolitana.

En el complemento apareció la gran figura de la noche. Joao Pedro se hizo cargo del ataque del Chelsea y cambió la historia. A los 60’, sacó un zurdazo espectacular desde afuera del área para el 2-2, y cuando el partido parecía encaminado al empate, volvió a golpear. A los 83’, tras una contra perfecta y asistencia de Cole Palmer, definió cruzado en el mano a mano para el 3-2 definitivo.

Napoli fue con lo que le quedó en el cierre y estuvo cerca del empate en tiempo de descuento, pero Robert Sánchez le ahogó el grito a Romelu Lukaku con una atajada clave. Así, el Chelsea se llevó tres puntos de oro en Nápoles y cerró la fase liga con una victoria que lo deposita directamente en los octavos de final, confirmando su candidatura en el máximo torneo continental.