Perdió todo y se salvó de milagro: una abuela de La Banda sufrió el derrumbe del techo de su casa

El hecho ocurrió en el barrio Tabla Redonda. Vecinos aseguran que, tras las intensas lluvias, la humedad debilitó la estructura.

Hoy 15:50

Una mujer de 82 años vivió momentos de extrema tensión luego de que se desplomara el techo de su vivienda y se salvara de milagro. El hecho ocurrió en el barrio Tabla Redonda de la ciudad de La Banda, donde la mujer perdió prácticamente todas sus pertenencias.

El derrumbe se produjo en una casa ubicada en Besares al 2300. Según relataron vecinos a Diario Panorama, la estructura cedió a causa de la humedad acumulada tras las intensas lluvias registradas en los últimos días.

La víctima fue identificada como Evelina Ledesma, quien afortunadamente no sufrió lesiones; sin embargo, las pérdidas materiales fueron totales.

Vecinos del sector asistieron de inmediato a la mujer y señalaron que la casa presentaba signos de deterioro producto de la humedad. La situación generó preocupación en la zona.