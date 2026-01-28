Escalofriante video: 7 hinchas del PAOK murieron en violento accidente cuando viajaban a Francia

La camioneta que los trasladaba desde Grecia para ver el partido por la Europa League se cruzó de carril e impactó de frente contra un camión en una peligrosa ruta de Rumania.

Hoy 15:55

Siete seguidores del club griego PAOK perdieron la vida y tres más resultaron heridos luego de un grave accidente de tráfico ocurrido en Rumania durante su trayecto a Francia para presenciar el partido de fútbol que su equipo disputará ante el Lyon por la Europa League. El siniestro, calificado como el más grave en dos décadas para la región, según replicó el medio griego Protothema, ha causado una profunda consternación en la comunidad deportiva internacional.

El accidente tuvo lugar en la carretera DN6 - E70, cerca de la localidad de Lugojelul, a las afueras de Lugoj, cuando una furgoneta que transportaba a diez aficionados de PAOK colisionó frontalmente con un camión. De acuerdo con la grabación que se pudo ver desde la cámara que estaba dentro de un camión que circulaba por el lugar, el vehículo acababa de adelantar a otro y, tras incorporarse al carril derecho, se desvió abruptamente hacia el tráfico contrario. La violenta colisión provocó la muerte instantánea de seis ocupantes, mientras que un séptimo falleció poco después en una ambulancia. Las tres personas restantes fueron trasladadas a un hospital de Timisoara.

La magnitud del impacto quedó registrada en la cámara, cuyas imágenes revelaron la fuerza del accidente. Según el testimonio de un conductor que circulaba dos vehículos detrás, la furgoneta intentó adelantar y, al no poder completar la maniobra, impactó contra el camión rojo. En declaraciones recogidas por el medio griego, el testigo relató: "Se dio cuenta que no podía completar el adelantamiento y se subió al camión de su derecha, intentando entrar en su carril. En el momento salieron despedidos hacia el camión rojo”. Esta persona fue quien alertó a los servicios de emergencia.

Las autoridades rumanas han identificado a todas las víctimas y trabajan en la repatriación de los cuerpos a Grecia, trámite que se prevé se realizará en un avión militar C-130 desde Elefsina. Dos de los heridos se encuentran en condiciones que permiten su traslado, mientras que el tercero permanece hospitalizado y será evaluado para determinar si su cirugía se efectuará en Rumania o en Grecia. El periodista Yiannis Loverdos informó a SKAI que la víctima de mayor edad tenía 30 años.

El camión contra el que chocaron

El conductor polaco del camión implicado expresó su conmoción ante la prensa rumana: “Llevo 34 años conduciendo un camión y nunca había visto algo así. He recorrido más de un millón de kilómetros y es la primera vez que me encuentro en una situación así”, afirmó al medio rumano Libertatea sobre el suceso en la conocida “carretera de la muerte”.

Las circunstancias exactas del accidente siguen bajo investigación. Uno de los heridos, en diálogo con el médico griego Dimitris Koukoulas, sostuvo que el sistema de asistente de cambio de carril pudo haber sido determinante: “El volante se atascó al adelantar debido al asistente de cambio de carril. Perdió el control del coche debido a algo con el asistente. El asistente de cambio de carril se activó y el conductor no pudo retomar la trayectoria”, explicó a la cadena ERT. No obstante, la investigación técnica busca precisar si este fallo pudo influir, ya que el sistema suele desactivarse al encender el intermitente, señal que, según las imágenes, sí estaba activada.

El medio griego Protothema explicó que esta ruta nacional DN6 conocida como la “carretera de la muerte” comienza en Bucarest y atraviesa distintas zonas de Rumania para terminar en la frontera con Hungría. Con una extensión de 640 kilómetros, sólo en 2025 se registraron 325 accidentes de tráfico “graves” con 479 heridos y 43 fallecidos. En 2017 fue el año con mayores tragedias en esa zona, con un saldo fatal de 87 muertes. La furgoneta que trasladaba a los fanáticos del PAOK había sido alquilada a una empresa y entre ellos “se turnaron para conducirla”.

El plantel hizo un minuto de silencio y los fanáticos que viajaban a Francia retornaron a Grecia con la decisión de dejar las gradas vacías este jueves a modo de homenaje, al mismo tiempo que en el país se replican las muestras de respeto para los 7 fanáticos fallecidos.

Los restos de la furgoneta

La noticia ha generado muestras de pesar en el ámbito deportivo europeo. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) emitió un mensaje de condolencia: “acompañando a la familia PAOK en este momento de dolor. Nuestro más sentido pésame a todos los afectados por este trágico accidente”, publicó la organización en sus redes sociales.

El propio PAOK compartió un comunicado en el que reflejó el impacto emocional: “El tiempo se detiene. Se congela. Las palabras se secan. El dolor atraviesa el cuerpo y la mente. Las lágrimas brotan de los ojos. La tristeza te embarga, te hace caer de rodillas, te destroza. Otro día negro. Otra tragedia indescriptible para la familia del PAOK…”.

El Primer Ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, también se mostró afectado por la trágica noticia: “Me conmocionó profundamente enterarme del trágico accidente en Rumanía que cobró la vida de siete de nuestros jóvenes compatriotas. El gobierno griego y nuestra embajada colaboran directamente con las autoridades locales, brindándoles todo el apoyo posible. En estos momentos difíciles, junto con todos los griegos, expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas y a la familia del PAOK. Compartimos el deseo de que los heridos se recuperen pronto. Les acompañamos en el pensamiento".

Medios como Libertatea y SKAI han subrayado que este siniestro es el más grave registrado en el condado de Timisoara en al menos 20 años. La investigación continúa para esclarecer los factores que provocaron la colisión que ha enlutado al fútbol griego y europeo.

En medio de la consternación, el partido por la 8ª jornada de la Europa League se disputará este jueves (desde las 17hs de Argentina) en el Parc Olympique Lyonnais de Lyon. Los franceses, que están punteros y clasificados a octavos de final, jugarán contra el equipo griego que necesita los tres puntos para soñar con evitar el playoff.