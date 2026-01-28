Escándalo con Karina Jelinek: un hombre intentó besarla sin su consentimiento durante un desfile en Punta del Este

El episodio quedó registrado en video, generó repudio y reabrió el debate sobre la falta de protocolos para proteger a las mujeres en eventos públicos.

Un grave episodio de violencia sexual tuvo como protagonista a Karina Jelinek durante un desfile realizado el viernes 16 de enero en Punta del Este. El hecho ocurrió en el evento Punta Fashion Sunset y quedó registrado por las cámaras, lo que provocó una fuerte repercusión en redes sociales y medios de comunicación.

Mientras la modelo posaba junto a su pareja, Flor Parise, un hombre se acercó con la excusa de pedirle una chalina que ella llevaba al cuello. De manera inesperada, intentó besarla en la boca sin su consentimiento. Jelinek reaccionó de inmediato: giró el rostro para evitar el beso y lo apartó con la mano, visiblemente incómoda y sorprendida por la situación.

En las imágenes se la observa buscando ayuda con la mirada, sin que nadie interviniera en ese momento. La escena generó indignación y puso nuevamente en discusión la vulnerabilidad de las mujeres en espacios públicos y laborales vinculados al espectáculo.

El caso fue analizado en distintos programas televisivos, donde especialistas y periodistas coincidieron en que lo ocurrido constituye violencia sexual. Desde Uruguay, la abogada Paula Domínguez Miller explicó que la legislación local contempla este tipo de conductas como delito, más allá de que muchas veces se las minimice como simples “incidentes”.

Pese al mal momento, Jelinek decidió continuar con su participación en el desfile por profesionalismo, aunque luego dialogó con la organización del evento. La viralización del video volvió a encender el debate sobre la necesidad de protocolos claros de prevención, contención y respuesta ante situaciones de acoso o abuso.

El episodio dejó en evidencia la importancia de visibilizar estas situaciones y de exigir entornos seguros, donde el respeto y el consentimiento no estén en discusión.